Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz) Exhibitionist - Polizei bittet um Hinweise (10.06.2024)

Konstanz (ots)

Die Polizei bittet um Hinweise zu einem Vorfall, der sich am Montagabend auf der Straße "Webersteig" ereignet hat. Gegen 22.45 Uhr war eine 16-Jährige auf der Straße "Webersteig" allein unterwegs. In der Nähe einer Strandbar am Rheinufer fuhr an der jungen Frau ein unbekannter Mann auf einem Mountainbike vorbei, der sein Glied in der Hand hielt und masturbierte. Nachdem sie zwei Frauen im Alter von 19 und 24 Jahren hinzurief, fuhr der Unbekannte nochmals masturbierend an den Frauen vorbei.

Zu dem Unbekannten liegt der Polizei folgende Beschreibung vor: über 40 Jahre alt, etwa 180 bis 185 Zentimeter groß, faltiges gebräuntes Gesicht, Bart. Bekleidet war er mit einem dunklen Sweatshirt, kurzer dunklen Hose, schwarzen Rucksack und einem dunklen Fahrrad Helm.

Die Kriminalpolizei bittet Personen, die Hinweise auf die Identität des unbekannten Mannes geben können, sich unter der Tel. 07531 995-0 zu melden.

Im Stadtgebiet Konstanz kam es in den letzten Monaten zu sexuellen Übergriffen. Hier ermittelt das Kriminalkommissariat Konstanz. Nach derzeitigen Erkenntnissen geht dieses von verschiedenen Tätern aus. In diesen Zusammenhang werden verstärkt Überwachungsmaßnahmen durchgeführt.

Außerdem raten wir:

- Wählen Sie bei einer akuten Bedrohung die 110!

- Holen Sie sich bei einer akuten Bedrohung Hilfe! Sprechen Sie Passanten an, gehen Sie in Geschäfte oder Restaurants! Machen Sie laut darauf aufmerksam, dass Sie Hilfe brauchen!

- Zeigen Sie sexuelle Handlungen, die gegen Ihren Willen geschehen sind, bei der Polizei an! Eine Strafanzeige können Sie bei jeder Polizeidienststelle erstatten.

Weiterführende Verhaltenshinweise aber auch Hilfsangebote erhalten Sie unter:

https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/sicher-unterwegs/zu-fuss/ https://www.polizei-beratung.de/themen-und-tipps/junge-leute/sicher-ausgehen/ https://www.polizei-beratung.de/infos-fuer-betroffene/sexualstraftaten/

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell