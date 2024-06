Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Villingendorf

Lkr. Rottweil) Auto beschädigt - Polizei sucht Zeugen (08.06.2024)

Villingendorf (ots)

Unbekannte haben am Samstagmittag, gegen 12 Uhr eine Sachbeschädigung an einem in der Straße "Breite" auf Höhe des Gebäudes Nummer 8 geparkten weißen VW Polo begangen. Die Täter schlugen gegen die rechte hintere Tür und beschädigten diese. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 1.500 Euro. Hinweise auf die Täter nimmt die Polizei in Rottweil unter der Telefonnummer 0741 / 4770 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell