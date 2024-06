Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aichhalden, K 5531

Lkr. Rottweil) Radfahrer prallt gegen Auto (12.06.2024)

Aichhalden - K 5531 (ots)

Ein Radfahrer hat bei einem Unfall auf der Kreisstraße 5531 (Sulgener Straße) am Mittwochmittag leichte Verletzungen erlitten. Ein 58-jähriger Audi-Fahrer fuhr von Sulgen in Richtung Aichhalden. Parallel fuhr eine 71-jährige Radfahrerin auf dem Radweg in die gleiche Richtung. Sie querte die Fahrbahn und übersah dabei den von hinten heranfahrenden Audi A6. Der Fahrer wich nach rechts aus, konnte aber einen Zusammenstoß nicht mehr verhindern. Die Radfahrerin prallte in die linke Seite des Audis und verletzt sich dadurch leicht. Ein Rettungswagen kümmerte sich um sie. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt auf etwa 500 Euro.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell