POL-PPMZ: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Mainz und des Polizeipräsidiums Mainz zum Tötungsdelikt in Mainz-Bretzenheim

Budenheim (ots) - In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachten bislang noch unbekannte Täter insgesamt vier Schriftzüge, welche sich gegen die AfD richten, am Bürgerhaus in Budenheim an. Gegen ein Uhr nachts wurden die zwischen drei und sechs Meter breiten und bis zu 1,6 Meter hohen Schriftzüge in roter Farbe, durch ein Streifenteam der Polizei Mainz ...

mehr