Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Einbruch in Wohnung.

Hattingen (ots)

Am 11.11.2023, in dem Zeitraum von 16:30 Uhr bis 21:50 Uhr, hebelten unbekannte Täter in der Dorfstraße die Balkontür einer Wohnung in einem Mehrfamilienhaus auf und gelangten so ins Innere. Es wurden diverser Schmuck sowie Bargeld entwendet. Die Täter flüchteten nach Tatausführung in unbekannte Richtung. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

