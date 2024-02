Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: PKW mit überhöhter Geschwindigkeit in Mainz-Lerchenberg - Zeugen gesucht

Mainz (ots)

Am 24.02.2024 wurde gegen 00:20 Uhr durch eine Polizeistreife ein schwarzer Kombi festgestellt, welcher zunächst eine rote Ampel an der Kreuzung L427/L426 überfuhr und sich anschließend mit überhöhter Geschwindigkeit auf der L427 in Richtung Mainz-Drais bewegte. Zwischen dem Waldparkplatz Draiser Eck und der Rubensallee überholte der Kombi einen PKW und schaltete anschließend die Fahrzeugbeleuchtung aus.

Wer sachdienliche Hinweise zu dem beschriebenen Vorfall - insbesondere zu dem Überholmanöver auf der L427 - geben kann, wird gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell