Polizeipräsidium Mainz

POL-PPMZ: Mainz - Innenstadt Gestohlenes Handy zum Verkauf angeboten

Mainz - Innenstadt (ots)

Am gestrigen Tag meldete sich ein Mann bei der Polizei, um sein Smartphone abzugeben. Er hatte das Gerät über ein Online-Anzeigen-Portal erworben und am Mainzer Bahnhof von einem Verkäufer übergeben bekommen. In einem Handyladen wollte er das Gerät schließlich entsperren lassen und erfuhr auf diesem Weg, dass das Smartphone als "gestohlen" gemeldet wurde. Offenbar war das Handy bereits im November 2023 in Hessen gestohlen worden.

Die Ermittlungen im Strafverfahren wegen Hehlerei wurden aufgenommen.

Tipps zum Schutz vor Internet-Kriminalität oder Betrugsmaschen sind zu finden unter: www.polizei-beratung.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Mainz, übermittelt durch news aktuell