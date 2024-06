Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Empfingen A81/ Lkr. Freudenstadt) Sattelzug verliert Zubehörteil- vier beschädigte Autos (13.06.2024)

Empfingen A81 (ots)

Ein verlorenes Fahrzeugzubehörteil hat am Donnerstag gegen 16 Uhr auf der Autobahn 81 zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 23-jähriger Fahrer eines Sattelzugs war auf der rechten Fahrspur der A81 in Richtung Stuttgart unterwegs und verlor ein Fahrzeugzubehörteil in Form eines Vierkantrohres aus Metall mit einer Länge von etwa 150 Zentimeter. Das Vierkantrohr fiel auf die Fahrbahn. Insgesamt vier folgende Fahrzeuge konnten dem Rohr nicht mehr ausweichen und überfuhren dieses. Hierbei entstand an einem VW Golf eines 61-Jähren ein Schaden in Höhe von rund 3.000 Euro, an einem Mercedes eines 63 Jahre alten Mannes etwa 2.000 Euro, an einem VW-Transporter eines 21-Jährigen ein Schaden in Höhe von ungefähr 2.000 Euro und an einem BMW eines 58-Jährigen rund 2.000 Euro.

