POL-WAF: Warendorf. Widerstand nach Diebstahl - Einsatzkräfte angegriffen

Warendorf (ots)

Er hat nicht nur gestohlen und eine Mitarbeiterin verletzt, auch Polizisten und Rettungskräfte sind am Samstag (16.12.2023, 15.38 Uhr) von einem 26-jährigen Mann aus Bremerhaven in Warendorf angegriffen worden.

Polizisten wurden zunächst zu einem räuberischen Diebstahl in Warendorf gerufen. Der 26-Jährige habe gestohlen und eine Mitarbeiterin des Discounters an der Industriestraße leicht verletzt, anschließend sei er geflüchtet. Aufgrund einer genauen Beschreibung konnte der Täter wenig später durch Polizisten aufgegriffen werden. Zur Feststellung der Personalien und weiteren Ermittlungen, brachten ihn die Beamten zur Polizeiwache in Warendorf. Schon während der Fahrt im Streifenwagen spuckte der 26-Jährige in Richtung der Polizisten und wehrte sich gegen die polizeilichen Maßnahmen. In der Wache versuchte er einen Beamten durch Kopfnüsse und Tritte zu treffen.

Zur Verhinderung weiterer Straftaten sollte der Mann in das Gewahrsam nach Ahlen gebracht werden. Während des Transports schien er körperliche Auffälligkeiten zu zeigen, weshalb die Beamten einen Rettungswagen hinzuriefen. Im Rettungswagen leistete der 26-Jährige umgehend massiven Widerstand, randalierte und war sehr aggressiv. Zudem biss er eine Rettungssanitäterin und beschädigte Gerätschaften. Nachdem er weiter versuchte die Rettungsbesatzung anzugreifen, fixierten ihn die Beamten mittels einfacher körperlicher Gewalt auf der Liege im Rettungswagen. Die Besatzung blieb unverletzt, eine medizinische Beeinträchtigung konnte sie nicht feststellen. Die Fahrt in das Gewahrsam wurde fortgesetzt.

Auch die Polizisten blieben unverletzt - Ermittlungsverfahren, u.a. wegen räuberischen Diebstahls, Widerstandes und Angriffs gegen Vollstreckungsbeamte, wurden eingeleitet.

