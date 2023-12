POL-WAF: Ahlen. Schwerverletzt nach Zusammenstoß mit E-Scooter

Warendorf (ots) - "Kradfahrer von Pkw in Sendenhorst-Albersloh überrollt" - so lautete ein Notruf, der am Freitag (15.12.2023, 11.03 Uhr) eingegangen ist. Ein 17-jähriger Albersloher fuhr mit seinem Leichtkraftrad auf dem Kirchplatz Richtung Wolbecker Straße. Zeitgleich hielt eine 38-jährige Albersloherin mit ihrem Auto an der Haltelinie der Bahnhofstraße, um nach links abzubiegen. Beim Anfahren stieß sie mit dem ...

