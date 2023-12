POL-WAF: Sendenhorst-Albersloh. Von Auto überrollt

Warendorf (ots) - Bei einem Verkehrsunfall ist am Sonntag (17.12.2023, 13.25 Uhr) ein 61-jähriger Motorradfahrer in Warendorf-Freckenhorst schwer verletzt worden. Der Freckenhorster fuhr auf seinem Motorrad samt Beiwagen auf der Straße Am Brüggenbach in Richtung Westernfelder Straße. Im Beiwagen saß ein 62-jähriger Sozius aus Warendorf. Vermutlich stürzte der 61-Jährige aufgrund eines Fahrfehlers mit dem Krad und ...

