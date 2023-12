POL-WAF: Ahlen. PKW Fahrer fährt über Verkehrsinsel - Fußgänger verletzt

Warendorf (ots) - Am Freitag, 15.12.2023 wurde gegen 1.00 Uhr ein Brand in Westkirchen, Nienkamp gemeldet. Die 30-jährige Bewohnerin einer Doppelhaushälfte wurde durch Tiergeräusche wach und nahm Brandgeruch wahr. Versuche den Brand in der Küche zu löschen scheiterten, so dass die Frau die Feuerwehr alarmierte. Diese löschte den Brand. Nach ersten Ermittlungen könnten sich Essensreste auf dem eingeschalteten Herd ...

mehr