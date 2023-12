POL-WAF: Warendorf-Freckenhorst. Unfall von Krad mit Beiwagen

Warendorf (ots) - Am 16.12.2023, 19.30 Uhr erhielten Feuerwehr und Polizei Kenntnis über einen Verkehrsunfall auf der Zeppelinstraße in Ahlen. Bei dem Unfall verletzte sich ein Fußgänger schwer. Nach derzeitigen Kenntnisstand befuhr ein 44-jähriger Ahlener mit seinem PKW die Zeppelinstraße in Fahrtrichtung Rottmannstraße. Auf Höhe der Kreuzung Zeppelinstraße / ...

mehr