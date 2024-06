Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (VS-Villingen

Schwarzwald-Baar-Kreis) Unbekannter fährt gegen geparkten Mazda und flüchtet

VS-Villingen (ots)

Ein Unbekannter ist am Mittwoch, in der Zeit zwischen 9:00 Uhr und 11:30 Uhr, auf der Friedenstraße - Höhe Hausnummer 8 - gegen einen dort abgestellten weißen Mazda 2 gefahren und hat einen Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro angerichtet. Ohne sich weiter um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher nimmt die Polizei in Villingen, Tel.: 07721 / 6010, entgegen.

