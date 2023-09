Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Lahn - Dill

POL-LDK: Wetzlar: Schwerer Verkehrsunfall

Dillenburg (ots)

Zwischen Hermannstein und Blasbach kollidierten auf der L 3053 in Höhe der Autobahnzufahrt am Freitag, 22. September, zwei PKW miteinander. Ersten Ermittlungen zufolge geriet eine 25 -jährige Audi-Fahrerin aus Wettenberg gegen 8.50 Uhr aus ungeklärter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem aus Richtung Wetzlar kommenden Seat, den ein 31-Jähriger aus dem Lahn-Dill-Kreis fuhr. Beide Personen erlitten durch die Kollision schwere Verletzungen und kamen mit Rettungswagen ins Krankenhaus. Ärzte stuften die Verletzungen des Mannes als lebensbedrohlich ein.

Polizeibeamte stellten am Unfallort noch eine Ölspur fest. Ob diese beim Unfallhergang eine Rolle gespielt hat, bedarf weiterer Ermittlungen.

Die Staatsanwaltschaft ordnete eine Blutentnahme bei der mutmaßlichen Unfallverursacherin sowie das Hinzuziehen eines Gutachters an, der in der Folge seine Arbeit an der Unfallstelle aufnahm. Anschließend kümmerten sich Abschlepper um die nicht mehr fahrbereiten Fahrzeuge. Der entstandene Schaden ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Maßnahmen, wozu auch die Fahrbahnreinigung gehörte, war die L 3053 zwischen Blasbach und der Autobahnzufahrt bis etwa 13.30 Uhr voll gesperrt. Zeugen, die Angaben zum Unfall oder zu der Ölspur machen können, werden gebeten, sich an die Polizeistation in Wetzlar zu wenden (Telefonnummer 06441/918-110).

Yasmine Scholz, Pressesprecherin

