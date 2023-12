Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Seniorin stürzt ohne Fremdeinwirkung - schwer verletzt

Hamm (ots)

Schwere Verletzungen zog sich eine 80 Jahre alte Fahrradfahrerin am Mittwoch, 27. Dezember, 13:20 Uhr bei einem Alleinunfall auf dem Alten Uentroper Weg in Höhe des Papenweges zu. Zur Unfallzeit befuhr die Seniorin mit ihrem elektrisch betriebenen Dreirad (Pedelec) den Radweg des Alten Uentroper Weges in Richtung Osten. Hier fuhr sie nach Zeugenangaben ohne Fremdeinwirkung mit einem Hinterrad gegen einen Ampelmasten und kam zu Fall. Durch den Sturz verletzte sich die Hammerin schwer und wurde durch einen Rettungswagen einem örtlichen Krankenhaus zugeführt. Hier verblieb sie zur stationären Behandlung. Der Sachschaden wird auf ca. 100 Euro geschätzt. (nue)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell