Polizeidirektion Lübeck

POL-HL: Lübeck - St. Jürgen

Polizei sucht an Unfall beteiligten Radfahrer

Lübeck (ots)

Bereits am Montag (03. April 2023) kam es in der Ratzeburger Allee unterhalb der Wallbrechtbrücke zu einem Zusammenstoß zwischen einer Radfahrerin und einem Radfahrer. Die Frau stürzte und wurde dabei nicht unerheblich verletzt. Beide Beteiligten setzten anschließend ihren Weg fort, tauschten jedoch ihre Personalien nicht aus. Daher wird nun der Radfahrer gesucht.

Am Nachmittag des 11. Aprils (Dienstag) zeigte eine 72-jährige Lübeckerin einen Unfall bei der Polizei an. Sie war am Montag, den 3. April, gegen 15:00 Uhr mit ihrem Fahrrad auf dem linken Radweg in der Ratzeburger Allee unterwegs und fuhr aus der Innenstadt kommend in Richtung Universitätsklinikum. Am Radüberweg auf Höhe der Wallbrechtstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem anderen Radfahrer.

Dieser kam aus Richtung der Wallbrechtstraße und nutzte den Radweg der Abfahrtsrampe in Richtung der Ratzeburger Allee. Die Lübeckerin stürzte durch den Zusammenstoß. Sowohl der andere Radfahrer, als auch Zeugen kümmerten sich um die Dame. Nach einvernehmlicher Verständigung trennten sich die Wege der beiden Unfallgegner. Erst später stellte die 72-Jährige verschiedene nicht unbedeutende Verletzungen bei sich fest, weshalb sie einen Arzt aufsuchte.

Die Polizei und auch die Verunfallte Frau erhoffen sich nun Hinweise aus der Bevölkerung. Wer Angaben zu dem anderen Radfahrer, einem 40-45 Jahre jungen Mann mit grüner Oberbekleidung, geben kann, aber auch der Radfahrer selbst, wird gebeten, sich mit der Polizeistation in Hüxtertor in Verbindung zu setzen. Die Wache ist zu erreichen unter der neuen Rufnummer 0451 - 131 7460 oder per Email unter Luebeck.pst-hx@polizei.landsh.de.

