Polizeipräsidium Südhessen

POL-GG: Zeugenaufruf nach Verkehrsgefährdung

Stockstadt am Rhein (ots)

Am Abend des 24.07.2022 gegen 21:00 Uhr kam es an der Ecke Vorderstraße und Rheinstraße, Stockstadt am Rhein zu einer Verkehrsgefährdung. Ein Streifenwagen hielt auf der Vorderstraße an, um einem Herrn mit zwei Kindern auf einem Lastenrad ein Überqueren der Straße vom Kühkopf kommend zu ermöglichen. Eine Dame überquerte mit ihrem Fahrrad bereits zuvor die Straße und stand auf der anderen Fahrbahnseite. Ein nachfolgender Transporter wechselte hierbei mit unangepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn um am Streifenwagen vorbei zu fahren. Der Transporter konnte nur durch Hupen und Schneiden durch den Streifenwagen zum Halten gebracht werden. Anschließend setzte der Transporter unvermittelt seine Fahrt fort, ohne dem Herrn eine Überquerung der Straße zu ermöglichen.

Der Transporter wurde anschließend einer Verkehrskontrolle unterzogen, weshalb die Personalien der Zeugen nicht erhoben werden konnten.

Zeugen, insbesondere die Fahrradfahrerin und der Lastenradfahrer werden gebeten sich mit der Polizeistation Gernsheim in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Südhessen, übermittelt durch news aktuell