Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Gottmadingen, Lkr. Konstanz) Scheibe an einem geparkten Auto mit Pflasterstein eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Gottmadingen, Lkr. Konstanz (ots)

Im Zeitraum von Samstagnachmittag, 15 Uhr, bis Sonntagnachmittag, 14 Uhr, hat ein unbekannter Täter an einem auf dem Lidl-Parkplatz in der Hauptstraße abgestellten Auto eine Seitenscheibe mit einem Pflasterstein eingeschlagen. Hinweise zu der begangenen Sachbeschädigung an dem Wagen werden an den Polizeiposten Gottmadingen, Tel.: 07731 1437-0, erbeten.

