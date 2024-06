Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Bodman-Ludwigshafen, Bodman, Lkr. Konstanz) Gegen geparktes Auto gefahren und anschließend abgehauen - Polizei bittet um Hinweise

Bodman-Ludwigshafen, Bodman, Lkr. Konstanz (ots)

Am Sonntagnachmittag, in der Zeit zwischen 13.30 Uhr und 15.00 Uhr, ist ein Unbekannter auf dem Parkplatz eines Cafés in der Kaiserpfalzstraße nahe der Abzweigung Seestraße vermutlich beim Ein- oder Ausparken gegen einen dort abgestellten 2er BMW gefahren. Ohne sich um den am BMW angerichteten Schaden in Höhe von rund 3000 Euro zu kümmern, fuhr der Unbekannte davon. Hinweise zu dem Unfallverursacher werden an die Polizei Stockach, Tel.: 07771 9391-0, oder an den Polizeiposten Bodman-Ludwigshafen, Tel.: 07773 920017, erbeten.

