Verkehrsdirektion Koblenz

POL-VDKO: Verkehrsunfall auf der BAB 61. PKW landet neben der Fahrbahn auf dem Dach.

Koblenz (ots)

Am 19.03.2024, um 11:51 Uhr, befuhr eine 72-jährige Fahrzeugführerin mit ihrem PKW die BAB 61 aus Richtung Köln kommend in Fahrtrichtung Ludwigshafen. Ca. 400 Meter vor der Anschlussstelle Koblenz-Metternich kam sie aus Unachtsamkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und kippte im Grünstreifen auf das Dach. Die Fahrzeugführerin sowie ihre Beifahrerin konnten das Fahrzeug selbständig verlassen und blieben dabei augenscheinlich unverletzt. Beide wurden aber vorsorglich mittels Rettungswagen in das BWZK in Koblenz gebracht. Ein zwischenzeitlich, auf einer Wiese neben der Autobahn gelandeter Rettungshubschrauber, konnte wieder abdrehen. Durch einen Abschleppdienst wurde der PKW geborgen. Zu Verkehrsbeeinträchtigungen kam es während der Unfallaufnahme und Bergung des PKWs nicht. Der Gesamtschaden wird auf einen niedrigen fünfstelligen Betrag geschätzt. Im Einsatz waren neben der Autobahnpolizei Mendig, ein Rettungswagen, ein Rettungshubschrauber sowie die Feuerwehr.

Original-Content von: Verkehrsdirektion Koblenz, übermittelt durch news aktuell