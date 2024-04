Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall zwischen Radfahrern

Speyer (ots)

Am Donnerstag, gegen 17:45 Uhr fuhren eine 9- und zwei 14-Jährige mit ihren Fahrrädern auf dem geteilten Rad-/Gehweg der Landwehrstraße in die nicht freigegebene Fahrtrichtung. Auf Höhe eines Autohauses kam den jungen Radfahrerinnen ein 58-jähriger Radfahrer entgegen, der in die vorgeschriebene Fahrtrichtung fuhr. Der 58-Jährige und die 9-Jährige stießen zusammen, infolge dessen sich der Radfahrer überschlug und das Mädchen noch gegen einen ordnungsgemäß geparkten PKW stieß. Das Mädchen verletzte sich leicht an den Schienbeinen und Knien, der Mann zog sich trotz getragenem Helm eine Platzwunde im Gesicht zu und wurde zur weiteren Behandlung vom Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden in mittlerer, dreistelliger Höhe.

