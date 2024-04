POL-PDLU: Vorstellung der Polizeilichen Kriminalstatistik 2023: Einladung an Pressevertreter zur Pressekonferenz der Polizeiinspektion Speyer

Speyer (ots) - Am Mittwoch, gegen viertel vor Acht morgens, parkte ein 49-Jähriger PKW-Fahrer seinen PKW rückwärts aus einem Parkplatz vor einem Hotel in der Paulstraße. Dabei übersah er eine 7-Jährige mit ihrem Cityroller, die gerade auf dem Gehweg in Richtung Schwerdstraße fuhr, und touchierte sie. Die 7-Jährige stürzte dadurch und verletzte sich leicht am Ellenbogen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion ...

mehr