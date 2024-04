Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Nötigung im Straßenverkehr - Zeugen gesucht

Mutterstadt (ots)

Am Dienstagmittag gegen 12:20 Uhr soll ein 55-jähriger Fahrer eines weißen BMW einen 66-jährigen PKW-Fahrer in der Ludwigshafener Straße durch dichtes Auffahren und betätigen der Lichthupe genötigt haben. In der Speyerer Straße habe eine Frau mit einem Kinderwagen, welche gerade die Fahrbahn überquerte, aufgrund der Fahrweise des 55-Jährigen zur Seite springen müssen. Anschließend habe er noch einen weiteren PKW überholt und sei mit überhöhter Geschwindigkeit davongefahren. Der Fahrer konnte an seiner Wohnanschrift angetroffen werden. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren. Zudem wird die Führerscheinstelle über den Vorfall informiert. Zeugen des Vorfalls, insbesondere die Frau mit dem Kinderwagen, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

