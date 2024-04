Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Jugendlicher verunfallt bei Fluchtversuch

Ludwigshafen (ots)

Am 08.04.2024 um kurz nach 20 Uhr missachtete ein 15-jähriger Mofa-Fahrer in der Lagerhausstraße die Anhaltesignale einer Polizeistreife, nachdem dieser durch überhöhte Geschwindigkeit aufgefallen ist. Der Jugendliche flüchtete mit Geschwindigkeiten bis zu 60 km/h durch ein angrenzendes Wohngebiet. An der Kreuzung Lisztstraße/Von-Weber-Straße musste ein Transporter stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Letztendlich überschätzte sich der Flüchtige bei einem Fahrmanöver um einen geparkten PKW herum in der Sebastian-Bach-Straße, stürzte und zog sich mehrere Prellungen zu. Der Jugendliche wurde durch die Polizeibeamten erstversorgt und anschließend durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den unfallbeteiligten Fahrzeugen entstand ein Sachschaden von ca. 5250 Euro. Den 15-Jährigen erwarten nun mehrere Strafverfahren, u.a. wegen Straßenverkehrsgefährdung und Fahren ohne Fahrerlaubnis. Das Mofa wurde zur Überprüfung der Höchstgeschwindigkeit sichergestellt. Zeugen des Vorfalls, insbesondere der Fahrer des möglicherweise gefährdeten Transporters, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06235 - 495-0 oder per E-Mail (pischifferstadt@polizei.rlp.de) mit der Polizeiinspektion Schifferstadt in Verbindung zu setzen.

