Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Unfall mit verletztem Rollerfahrer

Speyer (ots)

Am Dienstag, kurz nach 15 Uhr, fuhr ein 17-jähriger Rollerfahrer mit seinem Kleinkraftrad auf der Brunckstraße und bog nach rechts in die Landwehrstraße ein. Beim Abbiegevorgang verlor der 17-Jährige aus ungeklärter Ursache die Kontrolle über sein Fahrzeug und stürzte ohne Fremdeinwirkung. Bei dem Sturz verletzte sich der Jugendliche und klagte über Schmerzen in den Beinen und des Rückens. Zum Unfallzeitpunkt trug er einen Helm. Aufgrund der Verletzungen wurde der Jugendliche durch den Rettungsdienst behandelt und für weitere Untersuchungen in ein Krankenhaus verbracht. Am Roller entstand ein Schaden in Höhe von ca. 300 Euro. Für die Unfallaufnahme musste der Fahrstreifen der Landwehrstraße in Richtung Iggelheimer Straße gesperrt werden.

