Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Frankenthal - Ungewöhnliche Trunkenheitsfahrt

Frankenthal (ots)

In der Nacht des 10.04.24, gegen 03:00 Uhr, meldet die Besatzung eines Rettungswagens eine alkoholisierte Person in seinem Auto auf der L524. Bei einer Einsatzfahrt stellte die Rettungswagenbesatzung eine leblose Person in einem Fahrzeug auf der Fahrbahn fest. Auf Nachsicht ergab sich jedoch, dass die Person lediglich schlief und kein medizinischer Notfall vorlag. Vielmehr ergab sich der Verdacht eines übermäßigen Alkoholkonsums, weshalb die Polizei Frankenthal zum Einsatzort hinzugerufen wurde. Der schlafende 23-Jährige, welcher nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist, erreichte einen Atemalkoholwert von 1,68 Promille. Dem Fahrzeugführer droht nun eine Anzeige wegen des Verdachts einer Trunkenheitsfahrt sowie eines Fahrens ohne Fahrerlaubnis. Der Einfluss von Alkohol oder anderen berauschenden Mitteln stellt eine Hauptunfallursache dar. Wer berauscht fährt, gefährdet nicht nur sich, sondern auch Andere.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell