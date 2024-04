Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Speyer - Alleinunfall mit verletztem Motorradfahrer

Speyer (ots)

Am Dienstag, kurz vor 20 Uhr, fuhr ein 16-Jähriger mit seinem Leichtkraftrad von der Dudenhofer Straße kommend auf die B39 in Richtung Dudenhofen, dort wollte er nach links auf die B9 in Richtung Germersheim auffahren. Bei der Annäherung an die Ampel, schaltete diese gerade auf Rot. Bei der eingeleiteten Bremsung des Jugendlichen betätigte er die Vorderradbremse zu stark, sodass er nach vorne von seinem Leichtkraftrad abgeworfen wurde und sich das Leichtkraftrad selbst überschlug. Der 16-Jährige wurde am linken Unterschenkel verletzt und vom Rettungsdienst mit dem Verdacht einer Fraktur in ein Krankenhaus gebracht.

