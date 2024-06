Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Aldingen, B 14

L 433, Lkr. Tuttlingen) Motorradfahrer bei Sturz leicht verletzt

Aldingen, B 14 / L 433, Lkr. Tuttlingen (ots)

Mehrere Prellungen und Schürfwunden hat sich ein 24-jähriger Motorradfahrer bei einem Sturz am Sonntagnachmittag kurz nach dem Anfahren an der mit einer Ampel geregelten Abzweigung Bundesstraße 14 und Landesstraße 433 bei Aldingen zugezogen. Der Biker fuhr gegen 16.30 Uhr mit einer 900er Kawasaki auf der B 14 von Spaichingen in Richtung Rottweil und musste an der Abzweigung B 14 und L 433 aufgrund einer roten Ampel anhalten. Nach dem Umschalten der Ampel auf Grün fuhr der Biker an und hatte hierbei Probleme mit dem Schaltgetriebe seines Motorrades. Zu sehr auf dieses Problem konzentriert touchierte der 24-Jährige den Randstein am rechten Fahrbahnrand der B 14 und stürzte auf Höhe einer Tankstelle in einen angrenzenden Graben. Ersthelfer kümmerten sich sofort um den nach ersten Erkenntnissen leicht verletzten Motorradfahrer. An der Kawasaki entstand Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro.

