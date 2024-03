Polizei Bochum

POL-BO: Handy gestohlen: Wer kennt diesen Mann?

Witten (ots)

Die Polizei veröffentlicht mit richterlichem Beschluss ein Foto einer Überwachungskamera und fragt: Wer kennt diesen Mann?

Das Foto finden Sie unter folgendem Link: https://polizei.nrw/fahndung/130991

Hinweis: Sollte der Link ins Leere führen, ist diese Fahndung geklärt und wurde durch das LKA gelöscht.

Der Vorfall ereignete sich am 7. November 2023 in einem Nagelstudio an der Johannisstraße 20 in Witten. Dem Tatverdächtigen wird vorgeworfen, einer 44-jährigen Wittenerin das Handy gestohlen zu haben.

Wer kennt den Dieb auf dem Foto und kann Angaben zu seinem Aufenthaltsort machen?

Hinweise nimmt das ermittelnde Kriminalkommissariat 33 unter den Rufnummern 0234 909-8305 oder -4441 (Kriminalwache) entgegen.

Original-Content von: Polizei Bochum, übermittelt durch news aktuell