POL-KN: (Allensbach, Lkr. Konstanz) Sachbeschädigungen und Diebstahl am Kinderhaus St. Nikolaus - Polizei bittet um Hinweise

Allensbach, Lkr. Konstanz (ots)

In der Zeit von Samstagnachmittag, 14 Uhr, bis Montagmorgen, 07 Uhr, haben unbekannte Täter am Kinderhaus St. Nikolaus in der Kirchgasse mehrere Sachbeschädigungen begangen. An einer Lichterkette wurden Glühbirnen zerschlagen. Auch beschädigten die Unbekannten ein Steckpferd sowie vorhandene Malkreide. Zudem schraubten die Täter mehrere Glühbirnen aus der Lichterkette und entwendeten diese. Die Polizei Allensbach, Tel.: 07533 99700-0, hat entsprechende Ermittlungen eingeleitet und bittet um sachdienliche Hinweise.

