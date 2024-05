Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden

POL-HM: Gemeinsame Pressemitteilung der Stadt Hameln und der Polizeiinspektion Hameln-Pyrmont/Holzminden: Maiwanderungen in Hameln

Hameln (ots)

Gestern (01.05.2024) fand die jährliche "Maiwanderung" von Hameln aus in Richtung Tündern statt. Hierzu trafen sich ca. 700 Jugendliche und Heranwachsende am ZOB in Hameln. Zu Beginn der Veranstaltung verwiesen die Einsatzbeamten auf das von der Stadt Hameln auferlegte Glasflaschenverbot sowie das Verbot des Konsums von Cannabis. Ziel der Wanderung war der "Alte Sportplatz" in Tündern, wo die jungen Menschen die Veranstaltung ausklingen ließen.

Gegen 14:00 Uhr kam es zwischen zwei 18-jährigen Frauen (beide aus Hameln) nach vorangegangenen Streitigkeiten zu einer Körperverletzung. Hierbei schlug die eine 18-Jährige der anderen jungen Frau ins Gesicht, wodurch diese verletzt wurde.

Für drei Jugendliche musste aufgrund Alkoholkonsums ein Rettungswagen angefordert werden. Zwei von ihnen wurden in ein Krankenhaus gebracht. Eine wurden den Erziehungsberechtigten übergeben.

Um 16:00 Uhr war die Veranstaltung beendet. Polizei und Ordnungsamt zogen ein positives Fazit: Insgesamt verhielten sich die Teilnehmenden kooperativ und einsichtig. Auch die auferlegten Verbote wurden eingehalten. Glasflaschen waren nur selten festzustellen.

Das Ordnungsamt Hameln weist jedoch darauf hin, bei zukünftigen Veranstaltungen die extra aufgestellten Müllcontainer zu benutzen oder seinen Müll mitzunehmen.

