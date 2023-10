Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Schleuser von 24 Migranten in Tschechien gestoppt

Zittau, Hartau, Hradek n.N. (CZE) (ots)

29.10.2023 / 09:35 - 10:20 Uhr / Zittau, Hartau

Die Bundespolizei hat am 29. Oktober 2023 zwischen 09:35 Uhr und 10:20 Uhr in Zittau und in Hartau insgesamt 24 Migranten aus Syrien in mehreren Teilgruppen aufgegriffen. Das deutsch-tschechische Fahndungsteam der Bundespolizei und der tschechischen Polizei kontrollierte auf tschechischer Grenzseite zwei mutmaßliche Schleuser.

Dem Aufgriff waren Hinweise aus der Bevölkerung vorangegangen. Bei den Migranten handelt es sich um Männer, Frauen, Jugendliche und Kinder ab sechs Jahren. Reisepässe hatten sie nicht dabei. Den Ermittlungen zufolge hatten zwei 19- und 22-jährige Moldawier die Gruppe mit einem Mercedes Benz Vito auf tschechischem Staatsgebiet zur deutschen Grenze gebracht und abgesetzt. Die gemeinsame Grenzstreife kontrollierte bereits um 08:35 Uhr die beiden Männer in der Nähe von Hradek nad Nissou.

Ihnen wird das Einschleusen von Ausländern vorgeworfen. Sie wurden an den Kriminaldienst der tschechischen Fremdenpolizei übergeben und später auf freien Fuß gesetzt. Die Migranten wurden durch die Bundespolizei mit zur Dienststelle genommen und sollen an eine Erstaufnahmeeinrichtung übergeben werden.

