BPOLI EBB: Schleuser von 30 Migranten in Untersuchungshaft

Zittau (ots) - Polizisten der Gemeinsamen Einsatzgruppe Oberlausitz stoppten am 26. Oktober 2023 gegen 09:30 Uhr auf dem Parkplatz am Forsthaus Lückendorf einen polnischen Transporter. Das Fahrzeug war kurz zuvor aus Tschechien kommend in Lückendorf eingereist. Fahrer war ein 22-jähriger Moldawier und als die Polizisten den Laderaum des Transporters öffneten, schauten sie in die Augen von 30 geschleusten Syrern. Die ...

