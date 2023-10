Bundespolizeiinspektion Ebersbach

BPOLI EBB: Deutsch-tschechisches Fahndungsteam vereitelt Schleusung

Jablone v.P. (Tschechische Republik, bei Zittau) (ots)

26.10.2023 / 11:15 Uhr / Jablone v.P. (Tschechische Republik)

Am 26. Oktober 2023 stoppte eine gemeinsame Grenzstreife auf tschechischer Grenzseite einen Türken bevor er zwei Landsmänner zur deutschen Grenze bringen konnte.

Seit April diesen Jahres sind Bundespolizisten zusammen mit der tschechischen Polizei auch im Grenzgebiet unseres Nachbarn unterwegs. Um 11:15 Uhr hielt eine gemeinsame Streife bei Jablone v. Podjestedi einen in Deutschland zugelassenen VW Golf Variant an um die Insassen zu kontrollieren. Bei dem Fahrer handelte es sich um einen 19-jährigen Mann, der in Deutschland lebt. Seine zwei türkischen Mitfahrer besitzen tschechische Flüchtlingspässe, mit denen sie nicht nach Deutschland einreisen dürfen. Zum gemeinsamen Reisegrund befragt, gab der Fahrer an, die beiden Landsleute nicht zu kennen und sie nur ein Stück mitzunehmen. Er wurde darüber belehrt, wenn er weiter in Richtung deutsche Grenze fährt und dort den beiden 24- und 27-jährigen Männern den illegalen Grenzübertritt ermöglicht, er sich wegen des Einschleusens von Ausländern strafbar macht. Daraufhin ließ er die beiden Männer aussteigen, die dann zu einer Bushaltestelle gingen.

Um 14:45 Uhr trafen die Beamten des deutsch-tschechischen Fahndungsteams in Lückendorf unmittelbar an der Grenze wieder den Fahrer des Golfs an. Er würde hier nur spazieren gehen. Der Türke wurde nochmals belehrt und eindringlich auf die Folgen hingewiesen, die ein Verbringen von Drittstaatsangehörigen über die Grenze haben kann. Die beiden zuvor angetroffenen Männer waren nicht vor Ort und der Golf-Fahrer wurde in der Folge nicht mehr angetroffen.

