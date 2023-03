Feuerwehr Grevenbroich

FW Grevenbroich: Defektes Windrad in Grevenbroich - Umfangreiche Absperrmaßnahmen

Grevenbroich (ots)

(FW Grevenbroich) Auf der Frimmersdorfer Höhe in Grevenbroich droht derzeit der Flügel eines Windrads abzustürzen. Die Feuerwehr Grevenbroich wurde gegen 10.40 Uhr zur Frimmersdorfer Höhe im Ortsteil Neurath alarmiert. Auch aufgrund der aufziehenden Wetterlage (Sturmwarnung Stufe 2) wird der Bereich rund um die Frimmersdorfer Höhe derzeit in einem 500 Meter Radius rund um das defekte Windrad abgesperrt. Fußgänger und andere Passanten sollen sich nicht im Gefahrenbereich aufhalten.

Beim Eintreffen der Feuerwehr fand sie den defekten Flügel am Windrad vor, welcher bereits teilweise abgeknickt war. Die Feuerwehr sperrte in Zusammenarbeit mit der Stadt Grevenbroich und der Polizei alle Zufahrten zur Frimmersdorfer Höhe und den angrenzenden Wanderwegen an der Erft ab. Insgesamt besteht ein Sperrradius von 500 Metern.

Die Feuerwehr und die Stadt Grevenbroich bitten alle Personen sich nicht im Absperrbereich aufzuhalten. Da die Möglichkeit besteht, dass sich Bauteile vom Windrad lösen könnten, wird der Absperrbereich bis auf Weiteres aufrechterhalten.

Original-Content von: Feuerwehr Grevenbroich, übermittelt durch news aktuell