POL-WAF: Ahlen. Audi angefahren und beschädigt

Warendorf (ots) - Zwei unbekannte Männer stahlen bereits im vergangenen Jahr (2023) die Geldbörse (samt Inhalt) einer Frau, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Anschließend hoben die Unbekannten an einem Geldautomaten in Oelde-Stromberg mit der gestohlenen Karte Geld ab. Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, schlanke Statur, schwarze Haare, ...

mehr