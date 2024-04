Polizei Warendorf

POL-WAF: Oelde. Wer kennt die beiden Männer? - Hinweise auf Tatverdächtige erbeten

Warendorf (ots)

Zwei unbekannte Männer stahlen bereits im vergangenen Jahr (2023) die Geldbörse (samt Inhalt) einer Frau, die in einem Krankenhaus behandelt wurde. Anschließend hoben die Unbekannten an einem Geldautomaten in Oelde-Stromberg mit der gestohlenen Karte Geld ab.

Die beiden werden wie folgt beschrieben: 1. männlich, schlanke Statur, schwarze Haare, schwarzer Pullover, dunkle blaue Jeanshose, schwarze Schuhe (PUMA). 2. männlich, schlanke Statur, schwarze Kappe, schwarze Daunenjacke, helle Jogginghose, schwarze Schuhe (Adidas).

Ein Bild der beiden gibt es hier:

https://polizei.nrw/fahndung/133542

Hinweise nimmt die Polizei in Oelde, Telefon 02522/915-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell