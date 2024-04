Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: Brand in Entsorgungsfirma: Schnelle Reaktion verhindert Schlimmeres

Prinzhöfte (ots)

Am Montagmorgen, den 22. April 2024, ereignete sich um 9:45 Uhr ein Brand in einem Holz-Schredder bei einer Entsorgungsfirma in Prinzhöfte. Dank der schnellen Reaktion eines Mitarbeiters konnte Schlimmeres verhindert werden.

Der Mitarbeiter handelte umsichtig und setzte unverzüglich den Notruf ab, als er das Feuer bemerkte. Die Feuerwehren Prinzhöfte, Harpstedt und Wildeshausen wurden sofort alarmiert. Aufgrund ihrer Nähe traf die Feuerwehr Wildeshausen als erste am Einsatzort ein und leitete umgehend die erforderlichen Löschmaßnahmen ein.

Der Brand war auf den oberen Bereich des Schredders begrenzt, was es den Einsatzkräften ermöglichte, das Feuer schnell einzudämmen und zu löschen. In Zusammenarbeit mit der Feuerwehr Prinzhöfte wurden anschließend Nachlöscharbeiten durchgeführt. Nach etwa einer Stunde konnte der Einsatz erfolgreich beendet werden.

Die unverzügliche Reaktion des Mitarbeiters verdient besondere Anerkennung, da er durch sein schnelles Handeln die Rettungskette aktivieren konnte. Die Leitstelle konnte noch während des Telefonats die Feuerwehren alarmieren und somit ein zeitnahes Eintreffen der Löschfahrzeuge ermöglichen.

