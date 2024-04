Kreisfeuerwehr Oldenburg

FW-OLL: PKW brennt - Feuer breitet sich bis in den Dachstuhl eines Wohnhauses aus

Wildeshausen (ots)

In der Nacht zu Freitag, gegen 03:00 Uhr, ereignete sich in der Straße "Vor dem Esch" in Wildeshausen ein Brand, der zunächst von einem PKW unter einem Carport ausging und sich anschließend auf ein angrenzendes Doppelhaus ausbreitete. Die Bewohnerin des betroffenen Hauses bemerkte den Brand an ihrem Fahrzeug und alarmierte umgehend die Feuerwehr. Bei Ankunft der Einsatzkräfte hatte sich das Feuer bereits auf den Carport und das Doppelhaus ausgebreitet.

Etwa 100 Feuerwehrleute aus den Ortsfeuerwehren von Wildeshausen, Düngstrup, Neerstedt, Dötlingen, Colnrade und Ganderkesee waren im Einsatz, darunter eine Vielzahl von Atemschutzgeräteträgern. Dank einer frühzeitigen Riegelstellung konnte ein weiteres Ausbreiten des Feuers auf benachbarte Wohnhäuser größtenteils verhindert werden. Die Bewohner der betroffenen Gebäude hatten das Haus bereits verlassen, sodass sich die Feuerwehr auf die Brandbekämpfung konzentrieren konnte.

Die Löscharbeiten zogen sich bis in die frühen Morgenstunden, gegen ca. 08:00 Uhr, hin. Die genaue Ursache des Brandes ist Gegenstand laufender Ermittlungen, weshalb der Brandort durch die Polizei beschlagnahmt wurde. Die betroffenen Familien fanden vorübergehend bei Angehörigen Unterschlupf.

