FW-OLL: Betreuerinnen und Betreuer der Jugend- und Kinderfeuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt üben Erste-Hilfe am Kind

Samtgemeinde Harpstedt (ots)

Am vergangenen Samstag öffneten die Malteser Harpstedt ihre Türen für die Betreuerinnen und Betreuer der Jugend- und Kinderfeuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt. In einer eindrucksvollen Schulungseinheit wurden sie in Erster-Hilfe für Erwachsene, Jugendliche und vor allem Kinder unterwiesen.

Der Tag begann mit einer Kurzgeschichte eines Holzfällers, der vergaß, seine Axt zu schärfen. Diese einfache Anekdote verdeutlichte die Dringlichkeit einer korrekten Erste-Hilfe-Ausbildung und erinnerte daran, auch auf die eigene körperliche und seelische Gesundheit zu achten, insbesondere für jene, die in Hilfsorganisationen oder Feuerwehren tätig sind.

Die Schulung umfasste eine breite Palette von Themen, darunter Säuglings- und Kinderreanimation, Maßnahmen bei Atemwegsverlegungen durch Fremdkörper sowie die Versorgung verschiedenster Wunden. Anders als üblich wurden die Teilnehmer nicht nur frontal unterrichtet oder mit Simulatoren trainiert, sondern in Gruppenaufgaben eingebunden, um die Inhalte interaktiv zu erarbeiten und anschließend zu präsentieren.

Kristina Sander und Thomas Deepe, die Leiter der Kinderfeuerwehren der Samtgemeinde Harpstedt, organisierten ein gemeinsames Grillen zum Mittagessen, um den Austausch untereinander zu fördern. Die unerwartete Ankunft eines Grills auf einem Anhänger zu Beginn des Lehrgangs überraschte nicht nur die hauptamtlichen Kräfte des Rettungsdienstes, sondern sorgte auch bei den Ausbildern für Staunen. Diese Mittagspause bot eine willkommene Gelegenheit für informelle Gespräche.

Neben dem intensiven Training kam auch der Spaß nicht zu kurz, und es wurde den ganzen Tag über viel gelacht.

