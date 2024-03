POL-W: W/BOR Kreis Borken - Fahndung nach Eigentümern und Tatorten

Wuppertal (ots) - Gestern, in den frühen Morgenstunden (17.03.2024, 01:45 Uhr), kam es am Wupperfelder Markt zu einer Körperverletzung. Ein 49-Jähriger war zu Fuß unterwegs, als ihn vor einer Gaststätte unvermittelt und aus bislang ungeklärter Ursache eine Gruppe von Männern niederschlug. Auch auf dem Boden liegend traten die Täter auf ihn ein. Dabei erlitt er eine Verletzung an einer Hand und eine schwerere ...

mehr