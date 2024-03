POL-W: SG - Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft und der Polizei Wuppertal - 17-Jähriger niedergestochen

Wuppertal (ots) - Am kommenden Donnerstag (21.03.2024) bieten die Polizei und der Kommunale Ordnungsdienst eine Bürgersprechstunde in Solingen an. In der Zeit von 11:00 Uhr bis 13:30 Uhr wird die Möglichkeit geboten, sich zum Thema Sicherheit zu informieren. An der Hauptstraße 56 vor oder im Haus (je nach ...

mehr