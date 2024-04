Polizei Warendorf

POL-WAF: Drensteinfurt. Fahndung nach Tatverdächtigem - Wer kann Hinweise auf Dieb geben?

Warendorf (ots)

Wer kann Hinweise zu einem unbekannten Mann geben, der einer Frau bereits Ende vergangenen Jahres (2023) die Geldbörse aus der Handtasche stahl und flüchtete?

Im Anschluss an den Diebstahl hob der Unbekannte am Schalter eines Bankinstituts in Drensteinfurt Geld ab und flüchtete.

Wer kann Hinweise zu dem Mann auf den Bildern geben?

https://polizei.nrw/fahndung/133448

Er war wie folgt gekleidet: schwarze Schuhe, dunkel blaue Jeanshose, Winterjacke, Mütze.

Hinweise nimmt die Polizei in Ahlen, Telefon 02382/965-0 oder per E-Mail: Poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

