Polizeipräsidium Osthessen

POL-OH: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung an Pkw

Fulda (ots)

Poppenhausen. In der Nacht vom 22. zum 23.08.2024 kam es in Poppenhausen in der Georgstraße gegenüber dem Stammhaus einer Bäckerei auf dem dortigen Parkplatz zu einer Sachbeschädigung an einem dort abgestellten VW Transporter. Unbekannte haben an dem blauen Transporter zwei Reifen zerstochen.

Zeugen, welche Hinweise geben oder Angaben zum Tathergang machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06681-96120 mit der Polizeistation Hilders in Verbindung zu setzen.

gefertigt: Müller, A., PHK, Führungs- und Lagedienst des PP Osthessen

Original-Content von: Polizeipräsidium Osthessen, übermittelt durch news aktuell