POL-OH: Auffahrunfall mit sechs Verletzten am Stauende sorgt für erheblichen Rückstau auf A5 und Landung des Rettungshubschraubers.

Fulda (ots) - Kalbach. Am Freitag (23.08.) kam es um 15 Uhr im Verlauf der Mottener Straße in Kalbach zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Krad. Ein 82-jähriger Mann aus Petersberg befuhr mit seinem Pkw BMW die Mottener Straße in Kalbach in Richtung Motten. Beim Abbiegen in eine Grundstückseinfahrt übersah der Fahrer des PKW einen entgegenkomenden ...

mehr