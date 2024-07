POL-EU: Werbeplakat in Brand gesetzt

Euskirchen (ots) - Am Sonntag (21. Juli) wurde von Unbekannten gegen 1.06 Uhr die Eingangstür von einer Bankfiliale in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Raiffeisenplatz in Euskirchen-Stotzheim geöffnet. Hierbei wurde die im Eingangsbereich befindliche Nebelschutzanlage ausgelöst. Die Glasschiebetür im Eingangsbereich wurde auf unbekannte Weise geöffnet. Es konnten keine Beschädigungen am Bankautomaten ...

mehr