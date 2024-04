Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Sarstedt - Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Hildesheim (ots)

Sarstedt, Breslauer Straße (Sti). Am 30.03.2024 ist es gegen 20.30 Uhr in dem Kreuzungsbereich Breslauer Straße / Görlitzer Straße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fahrradfahrer und einem Pkw gekommen. Der vermutlich Jugendliche Fahrradfahrer ist mit seinem BMX Fahrrad aus Richtung des Neubaus des Gymnasiums gekommen und wollte die Breslauer Straße an der o.g. Kreuzung überqueren, obwohl die dortige Ampel für seine Fahrtrichtung Rotlicht angezeigt habe. Beim Überqueren der Fahrbahn ist er dann seitlich gegen den fahrenden Pkw eines 73jährigen aus Sarstedt geprallt. Nach dem Zusammenstoß hat sich der Fahrradfahrer in Richtung der Görlitzer Straße entfernt. Ob sich der Fahrradfahrer durch den Verkehrsunfall verletzt hat ist bislang nicht bekannt. An dem beteiligten Pkw ist ein Sachschaden an der Beifahrertür entstanden. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell