Kreispolizeibehörde Euskirchen

POL-EU: Nebelschutzanlage ausgelöst

Euskirchen (ots)

Am Sonntag (21. Juli) wurde von Unbekannten gegen 1.06 Uhr die Eingangstür von einer Bankfiliale in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Raiffeisenplatz in Euskirchen-Stotzheim geöffnet.

Hierbei wurde die im Eingangsbereich befindliche Nebelschutzanlage ausgelöst.

Die Glasschiebetür im Eingangsbereich wurde auf unbekannte Weise geöffnet.

Es konnten keine Beschädigungen am Bankautomaten festgestellt werden.

Es wurde eine Anzeige bezüglich des versuchten schweren Diebstahls gefertigt.

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Euskirchen, übermittelt durch news aktuell