POL-EU: Volltrunken auf Fahrrad

Mechernich (ots) - Am 20.07.2024, um 15.38 Uhr, befuhr ein 43 - jähriger Kradfahrer aus Mönchengladbach die Kreisstraße 25 zwischen Hostel und Glehn. In einer Rechtskurve kam der Kradfahrer aufgrund eines Fahrfehlers zu Fall. Durch den Sturz brach sich der Kradfahrer das Schlüsselbein. Er wurde zur stationären Behandlung in das nächstgelegene Krankenhaus verbracht. Rückfragen von Medienvertretern bitte an: ...

mehr